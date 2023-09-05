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Bungalov evler sele kapıldı! 5 kişi kayıp

Kırklareli'nde meydana gelen sağanak yağışta bungalov evler sular içinde kaldı. Yaşanan sel felaketinde 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

5 Eylül 2023 Salı 16:14 - Güncelleme:
Bungalov evler sele kapıldı! 5 kişi kayıp
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Kırklareli'nde bu saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırırken 1'i çocuk 5 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

AFAD, UMKE'nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.

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