Bungalov evler sele kapıldı! 5 kişi kayıp

Kırklareli'nde bu saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.

EKİPLER TEYAKKUZDA



Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırırken 1'i çocuk 5 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

AFAD, UMKE'nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.