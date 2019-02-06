İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2175
  • 5,9445
  • 220.144
  • 101.940
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda aniden başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 5, Kofçaz'da 3, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 2 santimetreye ulaştı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.

Dünyanın manyetik kutbu değişti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yerli 'METE' TSK'ya teslim edildi

Yerli 'METE' TSK'ya teslim edildi

FETÖ'cü sanıktan yüzsüz istek: Parayı geri verin

FETÖ'cü sanıktan yüzsüz istek: Parayı geri verin

Albayrak: Gıda terörüne karşı adım atacağız

Albayrak: Gıda terörüne karşı adım atacağız

Macron'un skandal kararına Türkiye'den sert tepki

Macron'un skandal kararına Türkiye'den sert tepki

Türkmen Cephesinden ABD ve İran'a uyarı: Kerkük bir bombadır

Türkmen Cephesinden ABD ve İran'a uyarı: Kerkük bir bombadır

Rusya ile anlaşma bozan ABD Çin'le imzaya hazırlanıyor

Rusya ile anlaşma bozan ABD Çin'le imzaya hazırlanıyor

Esed ile terör örgütü PKK arasında 'petrol' anlaşması

Esed ile terör örgütü PKK arasında 'petrol' anlaşması

Başkan Erdoğan'ın ilk mitingini yapacağı il belli oldu

Başkan Erdoğan'ın ilk mitingini yapacağı il belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA