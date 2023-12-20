Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) iştirak şirketlerinden Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PORTAŞ) yaptığı ihaleler, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesinden kaynaklı ödenen gecikme cezaları ve idari para cezaları gibi sebeplerin yanı sıra gelir gider tablosundaki fark dudak uçuklattı. Gelir tablosuna göre PORTAŞ'ın 28 milyon 648 bin Türk lira zararda olduğu anlaşıldı. Sayıştay'ın 2022 raporunda "Şirketin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiği alımların incelenmesinde ödemeye ilişkin evraklar arasında piyasa fiyat araştırması yapıldığını gösterir bir belge veya tutanağın yer almadığı tespit edilmiştir." denildi.

Dolayısıyla CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim sürecinde vaat ettiği 'Adrese teslim ihale olmayacak' sözlerinin arkasında durmadığı ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan haber göre, Sayıştay raporlarında sadece vergi ve SGK borçlarına yüklenen faizler, ödenmeyen faturalar ve kiralardan dolayı 2 milyon 359 bin 811 lira zarara uğradığı görülen PORTAŞ'ın, gelir gider tablosundaki 26 milyon 288 bin liralık zararla birlikte toplam zararının 26 milyon 648 bin lira olduğu görüldü.

İŞTE KARA BİLANÇO

PORTAŞ'ın bütçesine ekstra maliyet olarak yüklenen gecikme ve idari para cezaları şöyle:

Elektrik ve doğalgaz faturalarının son ödeme tarihinin geçirilmesi: 2 milyon 210 bin 827 lira

Sözleşmesinde teknik personel bulundurma şartı öngörülen bazı işlerde teknik hersonel bulundurulmaması: 123 bin 550 lira

Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçtikten sonra prim ödemesinde bulunulması: 16 Bin 160 lira.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Birimine yasal süresi geçtikten sonra işe giriş bildiriminde bulunulması: 7 bin 319 lira.

Bazı kira borçlarının zamanında ödenmemesi: Bin 955 lira.

Toplam zarar: 28 milyon 648 bin lira.

MERAL AKŞENER'İN SAVAŞ İLANI SONRASI İSTİFA ETTİ

"Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma herhangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadım" diyerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Mesut Özarslan, "25 Ekim 2017'de Yüce Türk Milleti'ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İYİ Parti'yi kurduk.

İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, yürüttüğümüz kampanyalar, sarf ettiğimiz çaba, gösterdiğimiz özveri, samimiyet ve destekleri için Genel Başkanıma, İYİ Parti üyelerine, tüm teşkilatlarına, genç arkadaşlarıma ve Ankaralı hemşehrilerime teşekkürü borç bilirim." dedi.

CHP'DEN ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sayesinde PORTAŞ'a Yönetim Kurulu Başkanı Olan Özarslan, bugün Akşener'in CHP'ye yönelik 'Savaş açıyorum' açıklamalarının ardından partiden istifa ettiğini açıklayarak gemiyi ilk terk eden isim oldu. Özarslan'ın istifasından sonra akıllara CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı olmak istediği geldi.