CHP'deki kirli para trafiği skandalında yeni perde! Sadece TL ile kule yapmamışlar, deste deste euroları da saymışlar

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin 'bavulla para' görüntülerine yenileri eklenirken, tepkiler de büyüdü. Önceki gün dijital haber platformlarında yer alan görüntülerin daha geniş hali ortaya çıktı.

Görüntülerde bir büroda masa üzerine döktükleri para balyalarını istifleyen kişilerin 'kule' oluşturduğu, sonra da onları tasnif ederek etiketlediği ve siyah tekerlekli valizlere doldurduğu görülüyor.

Etiketlerin üzerine ne yazıldığı, sadece rakam mı yoksa verileceği yerin mi yazıldığı ise görüntülerden anlaşılamıyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'kasası' diye söz edilen Fatih Keleş'in bavullar dolusu parayı paketleme anlarına ait görüntüler dün de sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Skandalın yankıları sürerken görüntülerin devamında Euro sayımı yapıldığı belirlendi.

GÜRBÜZ ÇAPAN: BRAVO EKREM!

Özellikle iki kişinin görüntüler üzerine yaptığı yorum dikkat çekti.

CHP'nin HDP/DEM ile anlaşarak yeni aday gösterdiği Esenyurt'un yine CHP'li eski belediye başkanı Gürbüz Çapan, sosyal medyada para sayma görüntülerine yaptığı yorumda, "16 milyon için çalışıyorlar, bravo Ekrem!" diye yazdı.

Çapan, iki gün önce de, İBB Basın Danışmanı Murat Ongun'un, sosyal medyada "Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Metrosu'nun temel atması yok, sadece A4 kağıda atılan imza var. Bu metro İmamoğlu döneminde başladı" paylaşımını da alıntılayarak, "A4 kağıtlara atılan imzaların altını ne karşılığı doldurdunuz? Hani sahte ve çok pahalı ihalelerdi? Kimlere yaptırdınız?" diye sormuştu.

'YÜZDE 10'LAR BİRİKTİ'

Para sayma görüntüleri üzerine bir iddia da eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'dan geldi.

Çakır, paylaştığı videoda şunları söyledi: Ekrem İmamoğlu'nun kasası olan Fatih Keleş, İSKİ'deki işleri takip eden kişi. Keleş şunu yapıyor. Mesela bir müteahhitin 500 bin TL alacağı var. Ona 'Alacağının yüzde 10'unu ver. Biz sana tüm paranı ödeyelim' diyorlar. Ruhsat işlerini de Fatih Keleş takip ediyor. Doğrudan davetiye usülü ihale verip müteahhitlerden yüzde 10 alan Fatih keleş. O saydığı paralar da bu paralar. Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket eder. 'Kreş açtım' diyor ya... Şöyle yapıyor. Müteahhitlere 'İçerdeki paranı istiyorsan git kreş yap, paranı vereyim' diyor. Kreşi bedavaya yaptırıyor. Peki kreşi yapıp gösterdiği para nereye gidiyor? Bu paralar Fatih Keleş üzerinden dönüyor. İmamoğlu'nun amacı İstanbullu'ya hizmet değil, İstanbullu'yu soymaktır.

ÇELİŞKİ DOLU AÇIKLAMA

CHP İl Başkanlığı, para sayma görüntüleriyle ilgili dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak, "Binamızın alımı için elden verilen paraydı, yer de bina sahibinin ofisi" dedi. Açıklama beraberinde şu soruları gündeme getirdi:

1- Ödeme neden elden yapıldı?

2- Genel Merkez, Hazine yardımından il başkanlığı binası için ödeme yaptı mı?

3- Bina alımı için İş Bankası'nda açılan yardım hesabında ne kadar toplandı?

4- Yardım paraları elden mi toplandı, makbuzları nerede ve nasıl destelendi?

5- Paralar elden teslim edilmek için kim tarafından muhafaza edildi? Bankadan mı çekildi?

Dekontu nerede?

AVUKAT ÇİÇEK: BİNANIN ALIMINI GENEL MERKEZ YAPTI

CHP İl Başkanlığı'nın açıklamasının ardından sosyal medyadaki tepkiler daha da arttı. Kılıçdaroğlu'nun eski Avukatı Mustafa Kemal Çiçek şunları söyledi: "CHP İstanbul İl Başkanlığının yayınladığı paçavradan ibaret düzmece belgesine de itibar edilmemelidir! Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum! 30 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020'de Hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir! Bu boyutta haricen bir rakam söz konusu olmamıştır! Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır! Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tespit ve gereğini yapacak makamlar bellidir!"

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Para desteleri sayılırken çekilen video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.