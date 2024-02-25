Kirli pazarlık deşifre oldu! Seçilirse CHP'den DEM Parti'ye geçecek

PKK terör örgütünün siyasi ayağı olduğu iddia edilen DEM Parti, CHP ile ittifakını sürdürüyor. DEM Parti Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Avşar'ın CHP'ye destek için adaylıktan çekildiği ortaya çıktı.

Avşar, 20 Şubat'ta Esenyurt İlçe Seçim Kurulu'na verdiği DEM Parti Esenyurt İlçe Başkan adaylığı ve 45 kişilik meclis üyesi adaylığını 22 Şubat'ta geri çekti. Avşar CHP'ye destek vermek için adaylıktan çekilirken DEM Parti'li 10 meclis üyesinin CHP Esenyurt Meclis üyeliği listesine alındığı bildirildi.

CHP Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Özer'in seçilmesi halinde, mazbatasını aldıktan 3 ay sonra DEM'e geçmesi için anlaşıldığı öğrenildi.



CHP, DEM İÇİN ADAYINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

CHP de DEM Parti için Esenyurt ilçe belediye başkan adayı Ali Gökmen'in yerine DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'i getirmişti. 2015'te HDP'den Van'da milletvekili adayı olan Özer, Kürtler'in devlet kurma hakkının olduğunu savunuyor.

"KÜRTLER'İN DEVLET KURMA HAKKI VARDIR"

CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı Özer'in açıklamaları şu şekilde:

Asıl mesele Rojava'dır. Bana göre 2015'teki barış süreci bundan dolayı zarar gördü. İktidardaki AK Parti, Rojava Kürtlerini ve Güney Kürtlerini düşman olarak değil dost olarak görmelidir. Sorun bu şekilde çözülürse Türkiye Kürtleri de kendi sorununu çözecektir. Demokrasinin ve barışın gelmesi için büyük bir temel atılacaktır.

Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtler'in devlet kurma hakkı vardır. AK Parti ve MHP, DEM Parti'nin CHP ile dost olmasına izin vermiyor. DEM, CHP ile işbirliği yaparsa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa ve Balıkesir belediyelerini kazanacak. Bu kez CHP'nin işi zorlaşır. Bu nedenlerle DEM ile CHP arasındaki ilişkiyi bozmak istiyorlar.

DEM Partisi İstanbul'daki adaylarını açıkladı ancak diğer illerde henüz netlik kazanmadı. CHP ile DEM arasında görüşmeler olacağına inanıyorum. DEM Partisi İstanbul'daki adaylarını açıkladı ancak diğer illerde henüz netlik kazanmadı. CHP ile DEM arasında görüşmeler olacağına inanıyorum.

DEM İSTANBUL'UN 22 İLÇESİNDE ADAY GÖSTERMEDİ

DEM Parti "kent uzlaşısı" kapsamında İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermedi.

1-Ataşehir 2-Avcılar 3-Bağcılar 4-Bahçelievler 5-Bayrampaşa 6-Beyoğlu 7-Çatalca 8-Çekmeköy 9-Esenyurt 10-Eyüpsultan 11-Fatih 12-Kartal 13-Maltepe 14-Pendik 15-Sancaktepe 16-Sarıyer 17-Silivri 18-Şile 19-Şişli 20-Tuzla 21-Üsküdar 22-Zeytinburnu

