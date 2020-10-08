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Güncel

Kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum Demir etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu, kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

08 Ekim 2020 Perşembe 17:49 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:50
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