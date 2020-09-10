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Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden bazılarının kısa süre önce yurda kaçak yollardan girdiği öğrenildi.

AA10 Eylül 2020 Perşembe 10:55 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 11:09
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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin Kırşehir'de kaldıkları farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden bazılarının kısa süre önce yurda kaçak yollardan girdiği öğrenildi.

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