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Uludağ'da kış uykusuna yatmayan aç ayılar vatandaşlara saldırdı

Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. Ayılar, kendilerini görüntüleyen vatandaşlara da saldırdı.

  • İHA
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Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, turistik yönünün yanı sıra doğal yaşamıyla da dikkat çekiyor. Uludağ sık çam ormanları arasında binlerce yabani hayvana ev sahipliği yaparken, Sarıalan bölgesinde karnı acıkan ayı ailesi çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. O anlar ise bir işletmeci tarafından kaydedildi. Kendisini görüntüleyen vatandaşları fark eden aç ayılar saldırıya geçti. Başka bir görüntüde ise çöp kutularını karıştıran ayıların kendisi gibi karnı acıkan rakipleri gözlerden kaçmadı. Başıboş köpekler ayıyı bir türlü rahat bırakmazken, havlayan köpeklerden rahatsız olan ayı karnını doyurduktan bir süre sonra bölgeden ayrıldı.
 

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