12 Kasım 2020 Perşembe 17:04 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 17:08

İnsan kaynağı sıfır noktasına gelen PKK elebaşları öldürülen ve kaçan teröristlerin haberini aldıkça yeni şoklar yaşıyor. Son teslim haberi de Şırnak'tan geldi.



İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 2015 yılında terör örgütüne katılan bir terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçlerine teslim olduğu anda bitkin olduğu gözlenen teröristin emniyetteki sorgusuna devam ediliyor.

KISA SÜREDE ÖRGÜTTEN KAÇARAK TESLİM OLANLARIN SAYISI 200'E MERDİVEN DAYADI

Sabah'ın haberine göre; Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısının 197'ye ulaştığı öğrenildi.

ELİ KANLI ÖRGÜTTE NELER OLUYOR?

Terörist örgütte son dakika itirafıyla gelinen çökme hali adeta deşifre oldu. Geçtiğimiz haftalarda kritik bir operasyonla yakalanan Terörist Murat Karayılan'ın sağ kolu Şahabettin Toprak "Irak ve Suriye'de birçok terörist intihar etti veya örgüt tarafından infaz edildi" dedi ve ekledi "Kendisini Kandil'in belediye başkanı olarak ilan etti. Birçok isim ya intihar etti ya da infaz edildi" dedi.

İran sınırından ülkemiz sınırlarına kaçak geçmeye çalışırken, Van kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı bir son dakika operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın koruması Şahabettin Toprak ve yine PKK'da kod adı kürdistan olan karısı Meryem Dündar ile ilgili önemli detaylara ulaşıldı.



KARAYILAN'IN YAKALANAN SAĞ KOLU HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

'Abdurrahman' kod adlı terörist Şahabettin Toprak'ın, kendisi gibi örgüt üyesi olan karısı 'Kürdistan' kod adlı Meryem Dündar tedavisi için Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmeye çalışırken yakalandıkları ortaya çıktı.