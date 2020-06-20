DHA 20 Haziran 2020 Cumartesi 17:31 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 17:31

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav sebebiyle bugün tüm Türkiye'de 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Saat 15.00 itibariyle kısıtlamanın bitmesinin ardından vatandaşlar kendini dışarı attı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte vatandaşlar sahile ve parklara gitti. Kimi sahilde yürüyüş yaparken, kimi de denize girip güneşlenmeyi tercih etti. Üsküdar Sahili havadan da görüntülendi.