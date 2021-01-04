İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ocak 2021 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,399
  • EURO
    9,0725
  • ALTIN
    457.477
  • BIST100
    1481.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kısıtlamada markete giden kadına motokurye çarptı
Güncel

Kısıtlamada markete giden kadına motokurye çarptı

Esenler'de sokağa çıkma kısıtlamasında alışveriş için yakındaki markete giden kadına motokurye çarptı.

DHA04 Ocak 2021 Pazartesi 09:38 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:38
ABONE OL

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. Evinin ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkma kısıtlamasında evden ayrılan yaşlı kadına yolda yürürken bir restoranda çalışan motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın ile birlikte motosikletli kurye yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı için ambulans çağrıldı. Gelen 112 görevlileri iki yaralıyı hastaneye kaldırırken durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.