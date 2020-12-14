Kısıtlamayı ihlal eden ehliyetsiz sürücü ve arkadaşına idari para cezası

AA 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:08 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:08

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında Cuma günü saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde denetimler yaptı.

Acemler uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri, 16 U 2713 plakalı otomobili durdurarak izin belgelerini soruldu. Ekipler, izin belgeleri olmayan sürücü S.D. ve arkadaşı A.T'ye kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işlem uyguladı. Sürücünün ehliyetin olmadığının anlaşılması üzerine, ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapılarak ceza kesildi.