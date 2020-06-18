Kısıtlı sokağa çıkma yasağı nasıl olacak? Kısıtlı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

18 Haziran 2020 Perşembe 14:13 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 14:13

Koronavirüs vaka sayısı artışı ile birlikte hafta sonu yapılacak olan LGS sınavı için kısıtlı sokağa çıkma yasağı kararı alındı. LGS sınavının başlayacağı saatten biteceği zamana kadar sınava girecek öğrenciler ve sınavda görevli memurlar hariç sokağa çıkmak yasak olacak. Peki Kısıtlı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte Kısıtlı sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan son dakika açıklama…

Kısıtlı sokağa çıkma yasağı, corona virüsü vaka sayısı artış oranındaki kısmi yükselişin ardından vatandaşlar tarafından konuşulmaya başlandı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Hafta sonu LGS ve YKS sınavları sırasında kısıtlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İşte, koronavirüs bilim kurulu toplantısı tavsiyesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hafta sonu LGS ve YKS'de uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklama...

KISITLI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL OLACAK?

20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS'de ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS'de kısıtlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlı sokağa çıkma yasağının başlayacağı saatten 2-3 saat önce ve bitiş saatinden sonra bir süre daha yoğunluk oluşmaması açısından sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Konu ile ilgili detaylı açıklama İçişleri Bakanlığı'nın yayınlanacağı genelge ile belli olacak. LGS sınavının başlama saatleri aşağıdaki gibidir.

LGS SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR?

Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.

Corona virüs salgınıyla alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Vaka sayılarındaki azalışla sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Belli önlemlerle normalleşmeye geçildi.

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında sınav tarihlerinde de değişikliğe gidildi, bazı sınavların ertelenmesi gündeme gelmişti. YÖK ve ÖSYM'nin son açıkladığı tarihlere göre 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılacak.

Üniversiteye giriş kapsamında düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise şu tarihlerde yapılacak:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat: 10.15

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10.15

Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15.45