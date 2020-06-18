Kısmi sokağa çıkma yasağı nedir? Kısmi sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında?

18 Haziran 2020 Perşembe 16:08 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 16:08

Koronavirüs vaka sayısı artışı ile birlikte hafta sonu yapılacak olan LGS sınavı için kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındı. LGS sınavının başlayacağı saatten biteceği zamana kadar sınava girecek öğrenciler ve sınavda görevli memurlar hariç sokağa çıkmak yasak olacak. Peki Kısmi sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanacak?

Kısmi sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Hafta sonu LGS ve YKS sınavları sırasında kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki Kısmi sokağa çıkma yasağı nedir? İşte, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan hafta sonu LGS ve YKS'de uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklama...

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Kısmi sokağa çıkma yasağı tüm gün olmayıp gün içinde belirli saatler arasında uygulanan bir kısıtlamadır.

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLER ARASINDA?

Kısmi sokağa çıkma yasağı sınav saatleri arasında uygulanacak. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS'de ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS'de sınav süresi boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlamanın başlayacağı saatten 2-3 saat önce ve bitiş saatinden sonra bir süre daha yoğunluk oluşmaması açısından dışarı çıkmak yasak olacak. Konu ile ilgili detaylı açıklama İçişleri Bakanlığı'nın yayınlanacağı genelge ile belli olacak. LGS sınavının başlama saatleri aşağıdaki gibidir.

LGS SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR?

Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır. Kısıtlamanın sınavın bitiş saati olan 13.00'da sona ermesi bekleniyor.

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında sınav tarihlerinde de değişikliğe gidildi, bazı sınavların ertelenmesi gündeme gelmişti. YÖK ve ÖSYM'nin son açıkladığı tarihlere göre 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılacak.

Üniversiteye giriş kapsamında düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise şu tarihlerde yapılacak:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat: 10.15

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10.15

Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15.45