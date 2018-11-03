Kit taşeron kadroya alım süreci ne zaman Taşeron KİT kadroları için son dakika haberleri neler

Kit taşeron kadro sınavı nasıl olacak? KİT'teki taşeron ne zaman kadroya alınacak? Kadrolu taşeron ikramiye maaş ve yasal hakları nelerdir? Kadroya geçeçek olan Kit taşeron işçilerin istihdam şartları nelerdir? İşçilere taksitler halinde ödenen ikramiyeler için Aralık ikramiyeleri ne zaman ödenecek? sorularına yanıt aranıyor. Kamuda görev yapan işçilere 7 Aralık’ta 13 günlük ücret üzerinden tediye ödenecek. Aynı zamanda Kit taşeron işçilere de kadro verilecek. Konu ile ilgili yapılan son açıklamaya göre; Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan 1 milyon işçi, nisanda kadroya geçirilmişti. Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışan 50 bin işçi ise kadro dışı kalmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde KİT’lerin 2019 Yatırım ve Finansman Programı’yla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Karara göre; diğer kamu kurumlarındaki taşeronlar gibi KİT’lerdeki taşeronlar da kamu görevlisi olarak kadroya geçirilecek. 2018 yılının önemli yasal düzenlemelerden bir tanesi olan taşerondan kadroya geçiş düzenlemesinin tamamlanmasının ardından, sürekli kamu işlerinin bazı mali haklarında düzenlemeler de yapıldı. Kit taşeron son dakika kadroya geçiş süreci ve kadrolu taşeron işçilerin ikrami ödeme tarihleri ile ilgili yapılan son açıklamların detayları star.com.tr'de.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) görev alan binlerce kişinin merakla araştırdığı kadro süreci araştırılmaya devam ediliyor. KİT'lere kadro için herhangi bir gelişme olup olmadığını merak eden binlerce çalışan, konuyla ilgili sorgulamalarını gerçekleştirmeye başladı.

KİT TAŞERON KADROYA SINAVLA ALINACAK



Kararda kadroya geçişle ilgili şöyle denildi: “KİT ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışanlar, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde, görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.”



KİT TAŞERON KADRO İSTİHDAM ŞARTLARI NEDİR?



KİT işçilerine yapılacak sınav, daha önceki kadro çalışmasında belirlenen esaslarla aynı olacak. Kararda ayrıca yeni alınacak personelle ilgili bazı yenilikler sıralandı. Buna göre; 2018’de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75’i kadar personel atanabilecek. 2019’da emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak. İlaveten atanacak personel sayısı, 2018’de ayrılan personel sayısının yüzde 50’sini geçemeyecek.



İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER



✔Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



✔ 18 yaşını doldurmak,



✔ En az ortaokul mezunu olmak,



✔ Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,



✔ Açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,



✔ İş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Taşerondan kadroya geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından, 900 bin kişi sürekli işçi statüsünde nisan ayından beridir görev yapmaya başladılar. Kamuda taşeron sisteminde KİT'ler için çözülmeyen bazı sorunlar bulunmakta. KİT işçileri de bir an önce kadroya geçmek istemekteler. Bununla birlikte kamuda sürekli işçi statüsüne geçen işçiler için bazı mali haklarında düzenlemeler yapılmıştı.

6772 sayılı kanun ile yapılan kamu işçilerine tediye ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde yapılıyor. Buna göre 52 günlük tediye ödemelerinde ilk taksit ocak, diğer ödemeler ise Haziran, Ağustos, Eylül ve Aralık aylarında yapılmakta. 2018 yılı Nisan ayından itibaren ikramiye ödemelerii ilk taksit ödemeleri alamadılar. Bu sebeple işçilere 39 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. Yapılacak ödemeler için tarih belli oldu. Son taksit 7 Aralık tarihinde ödenecek.

KİT TAŞERON İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?



Yapılacak ödemelerin en az 591 Tl olması bekleniyor. Aralık ayında maaşlara gelen vergi dilimi nedeniyle bir önceki taksitlerden daha az ödeme olması bekleniyor. Ücreti fazla olan işçiler daha fazla ikramiye ödemesi alacaklar. Buna göre Brüt ücreti 3 bin 500 tl olan işçi 1.016 tl ilave tediye ödemesi alacak.

İLAVE TEDİYE NE DEMEK?



6772 sayılı kanun kapsamında, kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

"YIL SONUNA KADAR İŞLEMLERİ YAPILACAK"



AK Parti hükumetinin yılbaşında uyguladığı ve 2 Nisan tarihi itibari ile 900 bin taşeron çalışanının kadroya alındığı yasanın ardından, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) yaşanan mağduriyetin giderildiğini belirten AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, 60 bin dolayında KİT mağdurlarının kadroya alınacağını söyledi.



Seçim öncesi KİT çalışanlarının mağduriyetinin giderileceği sözünü verdiklerini belirten Zeki Tosun, Cumartesi günü yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile KİT’lerde çalışan 60 bin dolayında taşeron işçilerinin kadroya alınmasının önünün açıldığını dile getirdi. Tosun açıklamasında şu görüşlere yer verdi;



“Hükümetimiz kamuda çalışan binlerce taşeron işçilerin kadroya alınması sözünü vermiş ve 900 bin dolayında taşeron işçileri 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile kadroya alınarak işbaşı yapmaları sağlanmıştı. Bu uygulamaya Kamu İktisadi Teşebbüsleri( KİT)’inde çalışanlar dahil edilmemişti. Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız KİT çalışanlarının mağdur edilmeyeceği ve ilgili yasanın çıkarılacağı sözünü vermişlerdi. 24 Haziran seçimleri sonrasında Resmi Gazetede Cumartesi günü yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile KİT'lerde çalışan yaklaşık 60 bin taşeron işçisinin kadroya alınması kararlaştırıldı. KİTlerdeki taşeron çalışanlarının yıl sonuna kadar işlemleri yapılarak bu mağduriyetleri giderilmiş olacak. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanımızın seçim öncesi verdiği bu sözlerin yerine getirilmiş olması bizleri sevindirmiştir. AK Parti söz verdiyse yapar diyoruz. Bu kararın KİTlerde çalışan tüm taşeron işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”



NASIL HESAPLANDI?



İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2018’in son taksiti olan aralık tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. Hesap işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılıyor.

KİT NEDİR?



KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir.