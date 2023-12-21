Kızıl Goncalar senaryosuna FETÖ eli: Dindarlar hedef gösterildi

Özellikle son 2 yıldır dindar vatandaşları ayrıştıran, kutuplaşmayı körükleyen diziler; Baba, Ömer, Kızılcık Şerbeti hemen her gün tartışmalı sahneleriyle gündeme gelirken, 18 Aralık akşamı FOX TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi de aynı kümeye katıldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Kızıl Goncalar dizisinde dindar kesim "aykırı ve uç örneklerle" sunulurken, seküler hayat biçimini yansıtan oyuncuların akil ve modern rolleri canlandırması, izleyicilerin tepkisine yol açarken dizinin senaristi dikkat çekti.

KIZIL GONCALAR'IN SENARİSTİ FETÖ'YE ÖVGÜ SENARYOSU

2013 yılında sinevizyona giren, Fetullahçı Terör Örgütü'nün propaganda filmi Selam'ın senaristliğini yapan Necati Şahin, Kızıl Goncalar'ı da kaleme alan isim.

Şahin, dindarları hedef gösteren diziler Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Gold Film'in sahibi Faruk Turgut ile iş birliği yaparak, kaleme aldığı Kızıl Goncalar'ın senaryosunu Turgut'a verdi.

Yapımcı Faruk Turgut'un sadece son bir yıl içinde dindarları ayrıştıran iki diziyi de ekranlara getirmesi dikkat çekti.