Kızılay barınmadan gıdaya, sağlık hizmetlerinden sosyal uyuma her alanda göçmenlere destek oluyor

AA 17 Aralık 2021 Cuma 15:30 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 15:30

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 18 Aralık 2000'de Uluslararası Göçmenler Gününü resmi olarak kabul ettiği belirtilerek, göçmenlerin ve yerlerinden edilmiş insanların yaşadıkları çeşitli zorluklar konusunda vatandaşlarda farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 18 Aralık'ın Uluslararası Göçmenler Günü olarak anıldığı hatırlatıldı.

Dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Türkiye'de Kızılayın, insani yardım denilince akla ilk gelen kuruluşlardan olduğu belirtilen açıklamada, Kızılayın gerek yurt içi faaliyetleri gerek yurt dışı yardımlarıyla en savunmasız durumdaki insanlara umut ışığı olduğu kaydedildi.

Geçen yıl aralık ayı verilerine göre dünya genelindeki göçmen sayısı 272 milyon iken 2021'in aralık ayı verilerinde bu sayının 281 milyona çıktığına işaret edilen açıklamada, Kızılayın savaş, kuraklık, yoksulluk gibi çeşitli sebeplerle ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığınmak durumunda kalan yaklaşık 4 milyon göçmene merhamet elini uzattığı bildirildi.

Kızılayın, Türkiye genelindeki 18 toplum merkezi aracılığıyla göçmenlere ulaştığı belirtilen açıklamada, ayrıca hayata geçirdiği sağlık eğitim, aşevleri ve çocuk koruma merkezleriyle, sosyal uyum faaliyetleri, mesleki kurslar ve dil kursları, çocuk, gençlik ve gönüllü çalışmaları, psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra "Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Projesi" ve ayni yardımlarla 2,7 milyonun üzerinde insana yardım elini uzattığı vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla yürütülen ve Kızılaykart üzerinden sağlanan nakdi yardımla da ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabildikleri ifade edilen açıklamada, 2013'te Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile imzalanan bir iş birliği protokolü çerçevesinde, 4-18 yaş aralığındaki çocuklarda göçün fiziksel, sosyal ve psikolojik etkilerini en aza indirmek için yoğun çaba gösterildiğine değinildi.

Açıklamada, bugüne kadar 5 farklı hizmet modeliyle 100 binin üzerinde çocuğa ulaşan Kızılay'ın, çocuklar için yardım programlarından güçlendirme, sağlık ve koruma programlarına kadar 850 bin faaliyet gerçekleştirdiği bilgisi verildi.

Okul çağında çocukları olan ve maddi imkanı kısıtlı ailelerin, çocuklarını okula düzenli göndermeleri için teşvik edildiği belirtilen açıklamada, 2017'de başlanan ve Kızılaykart aracılığıyla yürütülen Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ile bugüne kadar anaokulundan lise seviyesine kadar 706 binin üzerinde çocuğa eğitim yardımı yapıldığı kaydedildi.