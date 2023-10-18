İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0169
  • EURO
    29,5979
  • ALTIN
    1762.65
  • BIST100
    7851.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kızılay Gazze'de

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, TürkMedya'yı ziyaret etti. Kızılay Başkanı Yılmaz, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de, yardım görevlilerinin işlerinin başında olduğunu ifade etti.

18 Ekim 2023 Çarşamba 16:53 - Güncelleme:
Kızılay Gazze'de
ABONE OL

Yılmaz, "Kızılay'ın Gazze'de bulunan yardım görevlileri, depolarında bulunan temel ihtiyaç malzemelerini en fazla ihtiyaç duyan ailelerden başlamak üzere dağıtmaya devam ediyor. Ancak dışarıdan yardım girişine izin verilmediği için depolardaki malzemeler de bitmek üzere. Şu ana kadar 200 aileye bir ay yetecek kadar temel gıda malzemesi ulaştırıldı" bilgisini verdi. Gazze'deki Türk çalışanların Mısır'a geçirildiğini, Gazzeli çalışanların ise Filistin Kızılayı ile yardımları dağıtmaya devam ettiğini anlattı. Başkan Yılmaz, Gazze'de su, gıda başta olmak üzere akaryakıta yoğun bir ihtiyaç olduğunu da ifade etti.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, STK'lar ile ortaklaşa Gazze'ye yardım gemisi göndereceklerini, bunun çalışmalarının kısa süre içinde sonuçlanacağını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.