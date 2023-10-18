Kızılay Gazze'de

Yılmaz, "Kızılay'ın Gazze'de bulunan yardım görevlileri, depolarında bulunan temel ihtiyaç malzemelerini en fazla ihtiyaç duyan ailelerden başlamak üzere dağıtmaya devam ediyor. Ancak dışarıdan yardım girişine izin verilmediği için depolardaki malzemeler de bitmek üzere. Şu ana kadar 200 aileye bir ay yetecek kadar temel gıda malzemesi ulaştırıldı" bilgisini verdi. Gazze'deki Türk çalışanların Mısır'a geçirildiğini, Gazzeli çalışanların ise Filistin Kızılayı ile yardımları dağıtmaya devam ettiğini anlattı. Başkan Yılmaz, Gazze'de su, gıda başta olmak üzere akaryakıta yoğun bir ihtiyaç olduğunu da ifade etti.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, STK'lar ile ortaklaşa Gazze'ye yardım gemisi göndereceklerini, bunun çalışmalarının kısa süre içinde sonuçlanacağını kaydetti.