Kızılay kurbanlık fiyatları ne kadar? Kızılay kurbanlık bağış 2021 fiyatları

28 Haziran 2021 Pazartesi 15:06 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:06

Kurban bayramına sayılı günler kala yavaş yavaş kurbanlık telaşı başladı. Yardım kuruluşlarının kurban bayramı öncesi aldığı kurbanlık bağışları başladı. Kızılay kurbanlık bağış 2021 fiyatları belli oldu. Kızılay ve Diyanet Vakfı başta olmak üzere birçok yardım kuruluşu, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin kurban hisselerini dünyanın farklı noktalarındaki mazlumların sofrasına ulaştıracak. Peki Kızılay kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte Kızılay kurbanlık bağış 2021 fiyatları

Kurbanlığını Kızılay'a bağışlamak isteyenler Kızılay kurbanlık bağış 2021 fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Türk Kızılayı Kurban Bayramı için yurt içi ve yurt dışı için vekaletle kurban bağışı almaya başladı. Kızılay'ın bu sene belirlediği kurbanlık fiyatı haberimizde yer alıyor. İşte Kızılay kurbanlık bağış 2021 fiyatları

KIZILAY KURBANLIK BAĞIŞ 2021 FİYATLARI

Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası ile yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatlarını belirlediğini açıkladı. Kızılay kurbanlık fiyatları, 2021 yılı için vekalet bedeli yurt içi 1050 lira, yurt dışı 125 dolar veya 105 euro olarak belirlendi.

Kurban hisse bedeli 1.050 TL olarak belirlenmiş olup, yurt dışında 100.000 hisse kurban kesimi yapılması hedeflenmektedir. Sizlerden aldığımız yurt dışı kurban vekâletleri, hedef kesimler doğrultusunda yurt dışında kombinalara dağıtılacaktır.

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun" Türkiye sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek" denildi.

KURBAN VEKALETİ KIZILAY'A NASIL VERİLİR?

Hayırseverler vekaletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecekler.

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MİLYONLAR KURBAN BEREKETİNDEN FAYDALANACAK

Önceki yıllarda da kurban yardımlarının planlamasını zor durumda olan vatandaşları gözeterek yaptığını açıklayan Kızılay, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırseverlerin kurban vekâletleriyle sofraları bereketlendirmeyi amaçlıyor. Kızılay'a verilecek kurban vekaletlerinin milyonlara ulaşılması hedefleniyor.

VEKALETLE KURBAN KESİMİNDE KIZILAY MODELİ ÖRNEK OLUYOR

"Kızılay'ın "Kurban'da Kızılay Modeli" sayesinde vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sahiplerine bilgi verilecek."

Kurban vekâletlerinizi Türk Kızılay'a vererek, yurt dışında yardıma muhtaç kişilere yardım eli uzatabilir, yıl boyu binlerce sofrayı bereketlendirebilirsiniz.

Kızılay'ın Kurban kesim işlemleri; Veteriner hekim gözetiminde, Vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, İslami kesim koşulları ve dini vecibeler gözetilerek ve Hijyen kurallarına uygun modern kesimhanelerde yapılmaktadır.