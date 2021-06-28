A101 kurbanlık fiyatları ne kadar? A101 kurbanlık 2021 fiyatları

28 Haziran 2021 Pazartesi 17:02 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:02

A101 kurbanlık fiyatları, yaklaşan bayram öncesi merak edilen konuşar arasında yer alıyor. Süpermarketlerin kurban bayramı öncesi aldığı kurbanlık siparişleri başladı. Bu kapsamda A101 kurbanlık fiyatları da belli oldu. A101'den kurbanınızı, kesim yoğunluğuna bağlı olarak Kurban Bayramı' nın 3. veya 4. gününden itibaren seçtiğiniz mağazadan alabilir veya A101 vesilesiyle ZİÇEV'e (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) bağışlayabilirsiniz. Peki A101 kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte A101 kurbanlık 2021 fiyatları

A101 KURBANLIK 2021 FİYATLARI

Kurban bayramına sayılı günler kala yavaş yavaş kurbanlık telaşı başladı. Bayramın en önemli ibadeti olan kurban ibadeti için hazırlıklar başladı. Milyonlarca vatandaş bayramda ibadetini yerine getirmek için kurbanlık fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Süpermarketlerin de kurban kesimi yapmasıyla birlikte A101 kurbanlık fiyatları da merak ediliyor. Vakıf ve yardım kuruluşlarının da kurban bağışı almaya başlamasıyla birlikte A101 kurbanlık 2021 fiyatları da belli oldu. İşte A101 kurbanlık 2021 fiyatları

A101 Kurbanlık Büyükbaş 1/7 Hisse - En Az 20 Kg

1.795,00 TL

A101 Kurbanlık Karaman Koç -En Az 16 Kg

1.695,00 TL

Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır.

A101'E KURBAN SİPARİŞİNİZİ NASIL VEREBİLİRSİNİZ?

Online sitemizden, İslami kurallara uygun olarak, kurban siparişinizi 5 adımda kolayca tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz kurbanınızı hayır kurumuna (ZİÇEV - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) bağışlayabilirsiniz. Sepetinizde kurban ve kurban dışı ürünler aynı anda bulunamaz.

Kurbanlık seçiminizi yapıp, sepete ekleye basınca açılan ekranda alıcı bilgisini giriniz. Bağış ürünü seçilmesi durumunda ZİÇEV seçili gelecektir.

Adresinize kurban siparişi vermek için Kurban vekalet bilgisi girerek kimin adına vekalet vereceğinizi belirtiniz.

Adresinize kurban siparişi vermek için Kurban siparişinizi teslim almak istediğiniz mağazayı seçebilirsiniz

Kurbanınızı, kesim yoğunluğuna bağlı olarak mağazaya ulaşma durumuna ve illere göre Kurban Bayramının 2.gününden itibaren seçtiğiniz mağazadan alabilirsiniz