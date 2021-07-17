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Kızılay, Rize'deki sel felaketinden etkilenenlere yardım elini uzatıyor

Türk Kızılay, Rize'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardımlarına devam ediyor. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, çalışmaları yerinde takip ediyor.

AA17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:37 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:37
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Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Ankara, Erzurum ve Elazığ Afet Müdahale Merkezine bağlı ekipleri hızla selin meydana geldiği bölgelere yönlendiren Kızılay, selden etkilenen vatandaşların yeme, içme ve temel ihtiyaçlarını da gideriyor.

Beslenme hizmeti kapsamında 1 sahra mutfak kiti, 3 ikram aracı ve 2 mobil aşevi ile 20 bin 800 kişi kapasiteli mobil ve beslenme ünitelerinde, alanda sıcak yemek, ikramlık ve yardım kolisi dağıtımı yapan Türk Kızılay, 35 personeli bölgede görevlendirdi.

Ayrıca, Erzurum'da 1200 kişi kapasiteli 1 mobil aşevi de sevke hazır halde bekletiliyor.

Sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde yürütülecek çalışmalarda kullanılmak üzere 6 çardak çadırı ile 2 adet saha aydınlatma ünitesinin sevki de gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, çalışmaları yerinde takip ediyor.

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