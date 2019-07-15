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KKK karargahında terör estiren firari FETÖ'cü eski albay Nuh Altınsoy

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerini yöneten, darbe karşıtı askerleri alıkoyan eski albay Altınsoy, firar eden darbeciler arasında yer alıyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı.
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) darbe faaliyetlerini yöneten, darbe karşıtı askerleri alıkoyan eski albay Nuh Altınsoy da firar eden darbeciler arasında yer alıyor.
 
AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgilere göre, Altınsoy, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın özel kalem müdürü olarak görev yapıyordu.
 
FETÖ'nün darbe talimatından sonra harekete geçen Altınsoy, ihanet girişiminden dört gün önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı eski komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın makamında gerçekleştirilen darbeye hazırlık toplantısına katıldı.
 
Altınsoy'a, KKK'deki darbe girişimi faaliyetlerini koordine etmenin yanı sıra dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına yardım etmesi görevi verildi.
 
 
Darbe girişimi saatinin öne alınmasıyla ihanet faaliyetlerine başlayan Altınsoy, kendisi gibi FETÖ'cülerle son kez bir araya gelerek önceden belirlenmiş görev dağılımını gözden geçirdi.
 
Ardından kendilerine karşı çıkabileceklerini düşündükleri askerleri alıkoymaya başlayan Altınsoy ve beraberindekiler, ilk önce Orgeneral Çolak'ın koruma astsubaylarından Ayhan Çoban'a saldırdı.
 
Güvenlik kameralarının önünde yaşanan arbede esnasında Altınsoy, belindeki tabancasını aldığı koruma astsubayının ellerini ve ayaklarını bağlattı.
 
Bu şekildeki Çoban'ı yumruklayan Altınsoy, daha sonra nöbetçi astsubay Şaban Dökmeci ile koruma ekibinden uzman çavuş Yener Gürlek'i de silah zoruyla derdest etti.
 
Karargahta kontrolü sağlandıktan sonra saat 21.30'da koruma astsubayı Vahit Kucaklı'yı arayan Altınsoy, Orgeneral Başoğlu'nun yerini sordu.
 
Altınsoy, olumsuz cevap alınca bu defa Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak'a acil bilgi vermesi gerektiğini bildirerek Başoğlu'nun evde olduğunu öğrendi.
 
Altınsoy'un bu bilgiyi ilettiği darbeci albay Barış, Başoğlu'nu evinde alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürülmesi talimatını verdi.
 
Sivilleri giyip kaçtı
Sabah saatlerine kadar karargahın altını üstüne getiren Altınsoy, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca sivil kıyafetlerini giyerek karargahtan kaçtığında son kez güvenlik kameralarına yakalandı.
 
O günden sonra sırra kadem basan Altınsoy, darbe girişiminden bir hafta sonra ordudan ihraç edildi.
 
Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Altınsoy'un başına 300 bin lira ödül konuldu.

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