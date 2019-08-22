KKTC Başbakanı Tatar, Fuat Okta ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, bir saat sürdü.
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