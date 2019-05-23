27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1417
  • 6,8561
  • 251.832
  • 84.483
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye ile aynı düşüncede hükümet göreve geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Başbakanı Ersin Tatar, 'Kıbrıs konusunda, Türkiye ile aynı düşünceye sahip bir hükümet göreve gelmiştir. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bunu dikkate almak zorundadır' diye konuştu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Ersin Tatar, Tufan Erhürman'dan görevi aldıktan sonra Başbakanlık makamında DHA'ya konuştu. Ulusal Birlik Partisi'nin KKTC'nin kurucu partisi olduğuna dikkat çeken Tatar, "UBP, ulusal bir düşünceye sahip bir tabana sahiptir. Bu çok önemlidir. Ne mutlu bize ki, çok uyumlu bir hükümet ortaya çıktı. Halkın Partisi, Kudret Özersay ve arkadaşları da UBP ile aynı şekilde Kıbrıs konusuna bakmaktadır. Kıbrıs konusu bakımından güzel işler yapacağız" dedi.
 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs'ta Rumlarla bir `Federal Çözüm´ modelini savunduğuna işaret eden Tatar şöyle devam etti:
 
'DURUM DEĞİŞTİ, AKINCI DİKKATE ALMALI'
 
"Yeni oluşan hükümet farklı noktadadır. Hükümet programımızda, Kıbrıs konusuna bakış açısı açık ve nettir. Kıbrıs sorununa bakış açımız, Türkiye ile çok daha yakındır. Bizler, Türkiye ile alternatif bir takım yöntemlerin de masaya gelmesi gerekir diye düşünüyoruz. Durum değişmiştir. Yeni bir anlayış vardır. Meclis'te 35 milletvekili Kıbrıs sorununa Akıncı'dan daha farklı bakmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı da, bunu dikkate almak zorunda."
 
KKTC'nin yeni Başbakanı Tatar, hükümetin öncelikleri arasında en önemlisinin ekonomi olduğunu belirtti. Tatar, "Ekonomiyi iyi yöneteceğiz. Ekonomik kalkınma seferberliği olacak" diye konuştu.
 
'TÜRKİYE'YE YÜREKTEN BAĞLIYIZ'
 
Türkiye'ye de mesaj gönderen Tatar, "Türkiye ile iyi ilişkiler çerçevesinde bu hükümet umut olarak ortaya çıkmıştır. Halk çok güzel işler bekliyor bizlerden. Bunu görüyoruz. Türkiye'ye de sesleniyorum; Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıs Türk halkı Türkiye'ye yürekten bağlıdır. Türk milleti güçlü olduğu müddetçe bizler de burada daha da rahat ederiz. Türk insanı bizim kardeşlerimizdir. Kıbrıs'tan sevgi ve selamlarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.
 
Türkiye'de medyada çalıştığı dönemler olduğunu da belirten Tatar, Şansal Büyükağa gibi isimleri yakından tanıdığını söyledi. Tatar, "Türkiye medyasına da teşekkür ediyorum. Bizleri yakından takip ediyorlar" dedi. 

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kadın teröristlerin kaçınılmaz sonu: Örgütte cinsel tacize uğruyorlar

Kadın teröristlerin kaçınılmaz sonu: Örgütte cinsel tacize uğruyorlar

"Alka" başarıyla imha etti

'Alka' başarıyla imha etti

NASA duyurdu! Türkler ikinci oldu

NASA duyurdu! Türkler ikinci oldu

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

150 yıllık hayal projede sona doğru

150 yıllık hayal projede sona doğru

Özel yazışmaları ortaya çıktı: Uykumu kaçırıyor

Özel yazışmaları ortaya çıktı: Uykumu kaçırıyor

Dehşete düşüren olay: Başucuna koyduğu telefonu bu hale geldi

Dehşete düşüren olay: Başucuna koyduğu telefonu bu hale geldi

Şahin-2 füzesinin deneme atışı başarıyla yapıldı

Şahin-2 füzesinin deneme atışı başarıyla yapıldı
 

POPÜLER HABERLER

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Turistler için özel olarak hazırlanıyor

Turistler için özel olarak hazırlanıyor

James Bond'un kırdığı çatı onarıldı

James Bond'un kırdığı çatı onarıldı

Yürüyen ev yaptılar!

Yürüyen ev yaptılar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA