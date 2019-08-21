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KKTC Başbakanı Tatar Türkiye'yi ziyaret edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine 22 Ağustos Perşembe günü Türkiye'ye gelecek.

  • AA
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 22 Ağustos Perşembe günü Türkiye'ye gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Başbakanı Tatar, görevini üstlenmesinden bu yana Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan ile Tatar'ın, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlarla Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetlerin ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeleri ele almaları öngörülüyor.

Tatar'a ziyaretinde KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik edecek.

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