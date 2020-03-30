İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,574
  • EURO
    7,2532
  • ALTIN
    341.988
  • BIST100
    88599.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan halka ''evde kal'' çağrısı
Güncel

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan halka ''evde kal'' çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, halktan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 15:42 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:42
ABONE OL

Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 10 Mart'ta bir Alman turistte görüldüğünü hatırlattı.

Hükümetin ve Kıbrıs Türk halkının, salgına karşı başarılı bir mücadele verdiğini kaydeden Tatar, tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Tatar, "Halkımız evde kalarak, uyarıları dikkate alarak bize yardımcı olmaktadır. Dileğimiz ve çabamız, bu olağan dışı süreci bir an önce en az sıkıntı ile geride bırakmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"EVDE KALMANIZI RİCA EDİYORUM"

Kovid-19 testi pozitif çıkanların büyük bölümünün, karantina veya gözetim altındaki kişilerle temas halinde olanlar veya bu kişilerin aile bireyleri olduğunun altını çizen Tatar, "Bu nedenle Başbakanınız olarak kısmi sokağa çıkma yasağı süresince evde kalmanızı, zorunlu evden çıkışlarda tek olarak çıkmanızı ve sosyal mesafenizi korumanızı rica ediyorum." çağrısında bulundu.

KKTC'de bugüne dek 64 Kovid-19 vakası tespit edilirken, bir Alman yaşamını yitirdi.

Başkan Erdoğan MİT Başkanı Fidan ile görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı
Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!
Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Tavanda gezen uzaylı benzeri yaratığı görünce şaştı kaldı
Tavanda gezen uzaylı benzeri yaratığı görünce şaştı kaldı

Tavanda gezen uzaylı benzeri yaratığı görünce şaştı kaldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.