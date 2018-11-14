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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kapımızı açık tutuyoruz

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının makul bir çizgiye gelmesi halinde 'İki kurucu devletli, federal bir ortak çatı altında, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamaya da kapımızı açık tutuyoruz.' dedi.

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Akıncı, KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde adaya gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Oramiral Özbal, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya, Türkiye Genelkurmay Başkanı'nın kutlama mesajını takdim etti. Cumhurbaşkanı Akıncı da, Genelkurmay Başkanı'na iletilmek üzere teşekkür mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, 15 Kasım 1983'te KKTC'nin kurulduğunu anımsatarak, "35. yılımızı idrak ediyoruz." dedi.

Kıbrıs müzakerelerine de değinen Akıncı, "Eğer Rum tarafı da makul çizgiye gelir, olumlu yaklaşmaya başlarsa, onlara eşdeğer, onlara denk, iki kurucu devletli, federal bir ortak çatı altında, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamaya da kapımızı açık tutuyoruz." diye konuştu.

Oramiral Özbal'a, ziyaretinde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım eşlik etti.

Görüşmenin ardından Oramiral Özbal, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından ayrı ayrı kabul edildi.

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