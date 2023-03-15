KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Komisyonu Reform Destek Direktörü Nava'yı kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşmede, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler desteğiyle Koruçam'da yapılan İşbirliği Merkezi'nin açılışına KKTC'li yetkililerin davet edilmemesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tatar, İşbirliği Merkezi'nin 18 Mart'ta yapılacak açılışına KKTC'den hiçbir yetkilinin davet edilmemesiyle ilgili rahatsızlıklarını Nova'ya ilettiklerini belirterek, "KKTC'de kendi otoritemizi başkalarının inisiyatifine terk etmemiz mümkün değildir. KKTC'de resmi otorite bizleriz. KKTC makamlarının onayı ve teyidi ile bazı açılış ve prosedürler yapılacağını kendilerine ilettik. Onlar da sanırım anlamışlardır." diye konuştu.

Nava ile enerji ve doğal kaynaklar konusunu da görüştüklerini ifade eden Tatar, bu konularda Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukunu korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

KKTC'nin birçok konudaki pozisyonunu Nava'ya detaylıca aktardığını dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

"Ada etrafındaki doğal kaynaklar hepimizindir. Bununla ilgili ciddi adımlar atılacaksa kurulacak komiteler, Türkiye'nin desteği, KKTC makamlarını katılımı ile olmalıdır. Ada ile ilgili her çalışmada KKTC makamlarının dikkate alınması gerektiğini bir kez daha Brüksel'e iletmek üzere anlattık."

Tatar, Kıbrıs meselesinde çözümünün önündeki en büyük engelin eşitsizlik olduğuna dikkati çekerek, AB üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmelerinin Kıbrıs Türklerine haksızlık olduğunu söyledi.

