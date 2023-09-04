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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar duyurdu: Türkiye Kıbrıs'tan çekildiği an saldırırlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Limasol kentinde yabancı uyruklulara yönelik saldırılara ilişkin, 'Türk askeri Ada'dan çekildiği an GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefi Kıbrıs Türkleri olur.' dedi.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar duyurdu: Türkiye Kıbrıs'tan çekildiği an saldırırlar
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Tatar, AA muhabirine, GKRY'de camilere ve yabancı uyruklulara yönelik saldırıların son günlerde tırmanış içinde olduğunu belirterek, Rum kesiminde son yaşananların Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerdeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar ve yükselen yabancı düşmanlığının tezahürü olduğunu söyledi.

Limasol'daki yabancılara yönelik saldırılarda çalışma izni bulunan, binlerce kilometre öteden gelmiş gariban işçilerin hedef alındığına dikkati çeken Tatar, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in devletin zirvesiyle gerçekleştirdiği toplantıda ırkçı saldırılar konusunda aciz kaldıklarını itiraf ettiğini anlattı.

Tatar, Limasol'daki saldırganların "Kıbrıs Yunan'dır" ve "Kıbrıs Helen'dir" yazılı pankart ve sloganlarının Yunan-Rum ikilisinin zihniyetini yansıttığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türk askeri Ada'dan çekildiği an, GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefi Kıbrıs Türkleri olur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Limasol'daki olaydan çıkaracağımız sonuç budur. Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin burada bulunması, bizler için yaşamsal öneme sahiptir. Limasol saldırıları bu bakımdan bizim gündemimizdedir."

- "SON SALDIRININ FAİLLERİ YARGILANACAK MI?"

Tatar, Rum kesimindeki gerek ibadethanelere gerekse yabancılara yönelik saldırıların bugüne kadar yönetimden müsamaha gördüğüne ve faillerinin korunarak yargılanmadığına dikkati çekerek, "Son saldırının failleri yargılanacak mı? Hiç zannetmem ama bunu göreceğiz." dedi.

Limasol'da yabancı uyruklulara yönelik saldırıda EOKA taraftarı çetelerin yanı sıra aşırı sağcı ve ırkçı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) üyelerinin adlarının geçtiğini vurgulayan Ersin Tatar, Rum yönetiminin ırkçı saldırılara karışanları yargı önüne çıkarması gerektiğini sözlerine ekledi.

GKRY'nin Limasol kentinde 1 Eylül'de "Kıbrıs Yunan'dır" ve "Göçmenler hoş gelmediniz" yazılı pankartlar taşıyan ırkçı gruptaki bazı kişilerin bölgedeki iş yerleri ve lokantalara saldırması sonucu en az 5 yabancı uyruklu kişi yaralanmış, çok sayıda dükkan ve araç kundaklanmıştı. Saldırılara karıştıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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