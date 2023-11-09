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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 23:35 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
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KKTC'nin gözlemci üye olması sebebiyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen 16. Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa'ya döndü.

Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, KKTC'nin haksız ambargolara karşı yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladığını ve her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türklerine destek verdiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerek konuşmasından gerek zirvede bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tatar, zirve sırasında EİT Genel Sekreteri Hüsrev Naziri ve Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini aktararak, zirvenin KKTC ile diğer üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi açısından verimli geçtiğini söyledi.

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