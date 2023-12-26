KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Denizli'de

Bir dizi ziyaret ve programlar için Denizli'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ile birlikte Denizli kent merkezinin en yoğun ticaret merkezi olan Bayramyeri Çarşını ziyaret etti. Bayramyeri ve Kaleiçi Çarşısının tarihi sokaklarında dolaşan Tatar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Geçmişte Denizli'de biriktirdiği hatıralarını tazeleyen ve tescilli Denizli tandır kebabının da tadına bakan Cumhurbaşkanı Tatar, "Çocukluğumda Pamukkale'ye gelirdim. Ailemle Denizli'ye gelirdik. Şimdi ise Cumhurbaşkanlığı makamında Denizli'ye ziyaret etmem benim için anlamlı oldu" dedi.

Cenazesine de katıldığı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın şehitlik haberine çok üzüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, "Bugün tabi şehit cenazemiz vardı. Şehidimiz Mehmet Serinkan'ın cenaze törenine katıldım. Şehidimize Allahtan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine tekrardan baş sağlığı diliyorum. O bakımdan burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuyeti Cumhurbaşkanı olarak anlamlı bir günde bulunmam önemliydi diye düşünüyorum. Denizli'de tabi Belediye başkanımız, valimiz çok yakınlık gösterdiler. Dolayısıyla Denizli halkıyla kucaklaşıyorum ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden selam, sevgi ve halkımın hürmetlerini getirdim. O yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Vatandaş ve esnafların kendisine büyük ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Tatar, Vali Coşkun, Başkan Zolan, Başkonsolos İnanıroğlu ile birlikte meydanda bulunan Ahmet Hulusi Efendi anıtının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.