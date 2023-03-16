KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki serhat bekçileri olmaya devam edeceğiz

Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC'nin de diğer ülkeler gibi imkanları çerçevesinde uzman personeli olabildiğince hızlı şekilde deprem bölgesine gönderdiğini söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının da çeşitli kampanyalar düzenleyerek yardımları Türkiye'ye ilettiğini belirtti.

Tatar, depremin ardından Türkiye'ye TDT başta olmak üzere çok sayıda ülkeden yardıma geldiğine işaret ederek, "Teşkilatımıza üye devletler de dahil olmak üzere onlarca devletin yardıma koşması da Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda kurmuş olduğu ilişkilerin ne kadar sağlam olduğunu göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu dile getiren Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti yaralarını en kısa zamanda sarmaya muktedir yüce bir devlettir. Bu çabalarında, şüphem yoktur ki, bizler KKTC olarak ve hepimiz TDT'yı oluşturan ülkeler olarak, Türkiye Cumhuriyeti'yle dayanışma içerisinde üzerimize düşen ne varsa tüm imkanlarımızı seferber ederek yerine getireceğiz." diye konuştu.

Tatar, deprem felaketinin yaralarının sarılmasına yoğun şekilde devam edildiği bu günlerde düzenlenen bu zirvenin hem zamanlama hem de dayanışmanın artırılması açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bu bağlamda "Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması"nın oluşturulmasına yönelik mutabakatın son derece önemli olduğunu vurgulayan Tatar, yapılacak çalışmalara imkan, tecrübe ve kabiliyetleriyle katkı vermeye hazır olduklarını ve bu zirvenin tüm katılımcı kardeş devletlere faydalı olmasını dilediğini belirtti.

- "KKTC, DOĞU AKDENİZ'DE TÜRK DÜNYASININ HAK VE ÇIKARLARININ TEMSİLCİSİ"



KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki Türk varlığının, Türk dünyasının hak ve çıkarlarının temsilcisi ve yılmaz bekçisi olduğunun altını çizen Tatar, "1983 yılında büyük mücadelelerle, kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı kullanarak kurduğumuz devletimizi tüm zorluklara rağmen ileriye taşıma yönünde mücadelemize devam ediyoruz." dedi.

Tatar, Rum liderliğinin maksimalist ve uzlaşmaz tutumundan dolayı müzakere sürecinin sürekli başarısızlığa uğradığını belirterek kendi cumhurbaşkanlığı döneminde ana vatan Türkiye'nin desteğiyle uluslararası alanda yeni bir vizyon ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu bağlamda Tatar, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü müktesep hakkımızdır. Biz mevcut olan hakkımızın tescil edilmesini istiyoruz. Adayı paylaştığımız, kendi devletlerimizin sınırları içerisinde yan yana yaşadığımız Kıbrıs Rum halkı ne kadar egemense benim halkım da o kadar egemendir. Kıbrıslı Rumlar hangi hakka sahipse benim halkım da o haklara sahip olmalıdır." diye konuştu.

Tatar, KKTC için adil, eşit ve sürdürülebilir bir uzlaşının formülü ve zemininin, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin işbirliğinden geçtiğini vurguladı.

Bugün "Birliğimiz gücümüzdür" teması altında bir araya geldiklerini aktaran Tatar, "Kıbrıs Türk halkının yürütmekte olduğu varoluş mücadelesinde sizlerin dayanışması ve desteği bizler için çok önemlidir. Bugün Rum liderliğinin halkıma uygulanan insanlık dışı izolasyonu muhafaza etme hatta daha da kötüleştirme politikası artarak devam etmektedir. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz, sanatçılarımız, kadınlarımız kısaca tüm insanımız sportif, sanatsal, kültürel müsabakalara ve etkinliklere dahi bu izolasyon nedeniyle katılamamaktadır." şeklinde konuştu.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletlerin 77. Genel Kurulu konuşmasına atıf yaparak KKTC'nin resmi olarak tanınması ve Kıbrıs halkına uygulanan izolasyonun kaldırılması çağrısının TDT üye devletleri için de büyük önem taşıdığına inandığını söyledi.

- "KIBRIS TÜRK HALKI, TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ BİR PARÇASI"



Özbekistan'ın Semerkant kentinde 11 Kasım 2022'de gerçekleştirilen 9'ncu Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde KKTC'nin gözlemci üyeliğinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ülkesinde memnuniyetle karşılandığını dile getiren Tatar, zirve bildirgesine de atıfta bulunarak, "Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır ve Türk devletleri ile her alanda ilişki kurup geliştirmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Kıbrıs konusunda TDT üyelerinden destek beklediğini dile getiren Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

"Değerli liderler, birliğimiz gücümüzdür. Sizlerden istirhamım haklı davamızda bizleri desteklemeniz, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmanızı her platformda göstermeniz ve Türk dünyasının hak ve çıkarlarının bölgedeki temsilcisi olan devletimizin uluslararası alanda hak ettiği statüyü elde etme mücadelesine katkı koymanızdır. Halkıma uygulanan insanlık dış izolasyonu da birlikte aşacağımıza inanıyor, bu doğrultuda sizlerden somut adımlar beklediğimizi de ifade ediyorum."

Tatar, "Mücadelemiz büyüktür, zorludur. Ancak bu dava ortak davamızdır. Bu noktada Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki serhat bekçileri olmaya ve sizlerin de desteği ile dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Unutulmaması gerekir ki bizim varlık mücadelemiz Kıbrıs Adası'ndaki Türk varlığını unutturmak isteyenlere ve onu yok sayanlara karşıdır." şeklinde konuştu.