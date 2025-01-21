KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, "Türkiye'nin Bolu ili Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde sabaha karşı meydana gelen yangın ile ilgili haberleri büyük bir üzüntü ve endişeyle takip etmekteyim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler yayımladığı yazılı mesajda, yangının derin bir keder yarattığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye'de böyle bir felaketin yaşanmış olmasının üzüntüsünü derinden hissettiklerini kaydeden Öztürkler, "Milletimizin başı sağ olsun, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Yangın faciasında 1 günlük milli yas ilan edildi! Başkan Erdoğan: İhmali olanlar hesap verecek KKTC Başbakanı Ünal Üstel'de yayımladığı mesajda, Türkiye ile dayanışma duygularını ifade ederek, yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerinde bulundu.

Ertuğruloğlu, "Yangın faciası, Kıbrıs Türkleri olarak bizlerin de yüreğini dağladı, Allah Türk milletini her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.