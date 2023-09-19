İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2023 Salı / 5 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0308
  • EURO
    28,9413
  • ALTIN
    1682.19
  • BIST100
    7711.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC, İslam İşbirliği Teşkilatında kendi adıyla yer almak istiyor
Güncel

KKTC, İslam İşbirliği Teşkilatında kendi adıyla yer almak istiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatında (İİT) 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' adıyla yer almak istediklerini bildirdi.

AA19 Eylül 2023 Salı 13:33 - Güncelleme:
KKTC, İslam İşbirliği Teşkilatında kendi adıyla yer almak istiyor
ABONE OL

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu temasları kapsamında bulunduğu New York'ta İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşmede, İİT tarafından Genel Sekreter Yardımcısı Yousef Mohammed A. Aldobeay, Siyasi İşler Genel Müdürü Mohamed Salah Tekaya ve Asya İşlerinden Sorumlu Müdür Ahmed Sareer ve KKTC'den ise Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, New York Temsilcisi Mehmet Dana, Danışman Osman Ertuğ ve Birinci Sekreter Çağrı Kalfaoğlu hazır bulundu.

Tatar, görüşmede, KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatına anayasal ismi ile gözlemci üye olarak kabul edildiğini ancak İİT'de Annan Planı'nda geçtiği şekliyle "Kıbrıs Türk Devleti" adı altında temsil edildiğini hatırlattı.

Ersin Tatar, Genel Sekreter Taha'ya, KKTC'nin İİT'de de "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" adıyla yer almak istediklerini söyledi.

Kıbrıs sorununda gelinen son durum ve Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu anlatan Tatar, Kıbrıs'ta yaşamlarını sürdüren Kıbrıs Türklerinin kendi kendini yönetme hakkı olduğunu ve İslam dünyasının somut desteğini beklediklerini aktardı.

Tatar, İİT ve İİT üye devletleri ile karşılıklı olarak kültürel, sosyal, ekonomik ve sportif alanlarda fayda sağlayacak projeleri hayata geçirebileceklerini kaydetti.

İslam Oyunları'na Kıbrıs Türk sporcularının da katılmasını arzu ettiklerini belirten Tatar, Avrupa'da artmaya başlayan İslamofobi'den endişe duyduklarını, Danimarka ve İsveç başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını da en sert şekilde kınadıklarını vurguladı.

Tatar, KKTC'de yer alan yüksek öğrenim kurumlarında İİT üye ülkelerinden daha fazla öğrenci görmek istediklerini ve üye ülkelerden gelecek turistleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını da dile getirdi.

Kıbrıs Adası'nın İslam dini açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Tatar, Genel Sekreter Taha'yı KKTC'ye davet etti.

  • KKTC Cumhurbaşkanı
  • İİT katılımı
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.