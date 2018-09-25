Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

KKTC'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Havacılık Birlik Komutanlığı birimlerince Dipkarpaz Zafer burnu açıklarında tespit edilen tekneye, Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 14 kişi yakalandı.

Gazimağusa Limanı'na çekilen teknedeki düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından Mersin Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akdeniz’de muhtemel düzensiz göçmenlere karşı deniz kontrollerini artırdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA