KKTC'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Havacılık Birlik Komutanlığı birimlerince Dipkarpaz Zafer burnu açıklarında tespit edilen tekneye, Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 14 kişi yakalandı.
Gazimağusa Limanı'na çekilen teknedeki düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından Mersin Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akdeniz’de muhtemel düzensiz göçmenlere karşı deniz kontrollerini artırdı.
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