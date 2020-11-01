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KKTC'de Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmaya devam eden Azerbaycan ordusuna destek amacıyla miting düzenlendi.

AA01 Kasım 2020 Pazar 20:31 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 20:31
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KKTC Azerbaycan Dostluk Cemiyeti tarafından başkent Lefkoşa'da "Azerbaycan için birlikteyiz" sloganıyla düzenlenen mitinge, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC Azerbaycan Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu ile çok sayıda Kıbrıs Türkü katıldı.

Arıklı, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan'ın işgali altında olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın arkalarına aldığı emperyalist güçlerle birlikte, o dönem çok zayıf olan Azerbaycan'ın 7 kentini ve Türk yurdu olan Karabağ'ı da işgal ettiğini hatırlatan Erhan Arıklı, Azerbaycan ordusunun Türkiye'nin de manevi desteğiyle yaklaşık 1 aydır işgal altındaki topraklarını geri almaya başladığını kaydetti.

Hasanoğlu ise böyle bir buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olduklarını kaydetti.

Mitingde Azerbaycan'a destek için marşlar çalınırken, katılımcıların Türkiye, KKTC ve Azerbaycan bayrakları taşıdığı görüldü.

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