KKTC'de eczacıların ürettiği ilaçlar deprem bölgesine gönderilecek

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC'de kullanılan ilaçların yüzde 80'inin Türkiye'den geldiğine işaret ederek Kıbrıslı eczacılar olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye'ye karşı vefa gösterme ve dayanışma içinde bulunmanın zamanı olduğunu söyledi.

Depremden hemen sonra Türkiye'ye, üyelerinin depolarından temin ettikleri ilaç, sağlık malzemesi ve mama başta olmak üzere 6 tır insani yardım gönderdiklerini ifade eden Öksüz, "Kendi üretimimiz 4 kalem ilacı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına Türkiye'ye bağış olarak aktarma kararı aldık. Tarihimizde ilk defa ilaç üreteceğiz. Her kalem ilaçtan bu hafta itibarıyla biner adet Türkiye'ye göndereceğiz. Bu ilaçlar 2 çeşit ağrı kesici, 1 çeşit antibiyotik ve 1 antihistaminikten oluşuyor." diye konuştu.

İlaçların mali kaynağının üye aidatlarından karşılanacağını aktaran Öksüz, devletten herhangi bir katkı almadan ilk etapta 4 bin ilacın Türkiye'deki depremzedelere bu hafta içinde ulaştırılacağını, daha sonra ihtiyaç halinde tekrar sevkiyat yapacaklarını kaydetti.

Öksüz, ilaçlara ilişkin ihtiyaç listesini Türk Eczacıları Birliğinden aldıklarını belirtti.