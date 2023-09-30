KKTC'de ''Yemlik Dane Mısır Üretim Projesi''nde ilk hasat yapıldı

Paşaköy'de yer alan mısır tarlasındaki ilk hasadı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un kullandığı biçerdöverle, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu birlikte yaptı. Feyzioğlu, hasat edilen ürünleri kamyona boşalttı.

Bakan Çavuş, projeyle ülkede verimliliği yüksek tohumları tespit etmek, gelecek yıllarda bölgeye sulamanın da gelmesiyle girdi maliyeti düşük, sağlıklı ürünleri belirlemek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu çerçevede dane mısır üretip hasadını gerçekleştirdiklerini, amaçlarının ülkede hayvancılığın daha sürdürülebilir şekilde yapılması olduğunu dile getiren Çavuş, TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Feyzioğlu da "Tarım ve hayvancılık emin ellerde. KKTC, refah toplumu olmak zorunda, olabilmesinin yolu da tarım ve tarıma dayalı sanayiden geçiyor." dedi.

Tarımın öneminin dünyada arttığını, hedeflerinin KKTC'nin tarımsal üretimiyle kendisine yetmesini sağlamak ve ihracat yapması olduğunu ifade eden Feyzioğlu, su projesinin bölgeye gelmesiyle tarımsal üretime destek verileceğini, tarımsal amaçlı suyun Güzelyurt'un ardından 3 yıl içinde Mesarya'ya da ulaşacağını söyledi.

Feyzioğlu, TİKA ile bu su gelmeden önce altyapıyı sağlamak gayretinde olduklarını ve en yüksek verimin hangi ürünle alınacağına dair çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.