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KKTC'den Azerbaycan'a teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, KKTC ile ilgili açıklamaları ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

AA8 Eylül 2023 Cuma 11:28 - Güncelleme:
KKTC'den Azerbaycan'a teşekkür
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Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tatar, Aliyev'e teşekkür ettiği yazılı açıklama yaptı.

Tatar, açıklamada, "Bir millet, üç devlet olgusuyla Doğu Akdeniz'deki bir Türk devleti olan KKTC, varlığını bu anlayışla sürdürürken, Azerbaycan ile aramızdaki gönül birliğinin, değerlerin ve aynı milletin kopmaz bir parçası olarak münasebetimizin giderek artması en büyük temennimdir." ifadelerini kullandı.

Aliyev'in, Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında ve ülkedeki etkinliklerde KKTC bayrağının dalgalanacağını dile getirmesinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Tatar, taraflar arasındaki işbirliğinin devamını diledi.

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