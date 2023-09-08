KKTC'den Azerbaycan'a teşekkür

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tatar, Aliyev'e teşekkür ettiği yazılı açıklama yaptı.

Tatar, açıklamada, "Bir millet, üç devlet olgusuyla Doğu Akdeniz'deki bir Türk devleti olan KKTC, varlığını bu anlayışla sürdürürken, Azerbaycan ile aramızdaki gönül birliğinin, değerlerin ve aynı milletin kopmaz bir parçası olarak münasebetimizin giderek artması en büyük temennimdir." ifadelerini kullandı.

Aliyev'in, Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında ve ülkedeki etkinliklerde KKTC bayrağının dalgalanacağını dile getirmesinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Tatar, taraflar arasındaki işbirliğinin devamını diledi.