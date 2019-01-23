Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasına silahla ateş açıldı

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesi Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi binasına gelen H.K, iş talebinde bulundu.

Daha sonra binadan ayrılan H.K, çevredeki bir alışveriş merkezinin otoparkından belediye binasına silahla ateş etti.

Olay yerinde, çevrede güvenlik alan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.K, emniyete götürüldü.

Kurşunlardan birinin binanın camına isabet ettiği ve çatlak oluştuğu görüldü.