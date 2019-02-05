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Kocaeli merkezli 10 ilde silah ticareti operasyonu: 39 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli merkezli 10 ilde yaptıkları eş zamanlı operasyonda ‘yasadışı silah ticareti’ yapan 39 şüpheliyi yakaladı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında ekipler, Kocaeli merkezli 10 ilde ‘yasadışı silah ticareti’ yapan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler 39 şüpheliyi yakaladı. Yapılan baskınlarda 31 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 433 adet fişek ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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