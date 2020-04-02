İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,674
  • EURO
    7,3188
  • ALTIN
    342.772
  • BIST100
    90183.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli şehir hastanesinin tramvay hattını bakanlık yapacak
Güncel

Kocaeli şehir hastanesinin tramvay hattını bakanlık yapacak

Kocaeli'de yapımı devam eden şehir hastanesinin tramvay hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak.

IHA02 Nisan 2020 Perşembe 10:14 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 10:15
ABONE OL

Kocaeli büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın’ın daha önce açıkladığı şehir hastanesi tramvay hattının bakanlığa devrinin ilk aşaması gerçekleştirildi. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması öngörülen Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak. Karara göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması öngörülen ve bakanlığa devredilen projenin yaklaşık maliyetinin ise 300 milyon TL olması öngörülüyor.

Devir hakkında açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Şehir hastanesi tramvay hattının bakanlığımıza devir konusunda ki en önemli kısmı hallettik. Bu devir işlemi henüz bitmedi. Meclis kararı gibi işlemleriniz var. Ama büyük bir kısmı önemli kısmı halledilmiş oldu. Bu konu da bize Yardımcısı olan başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

68 yaşındaki Nami amcadan duygulandıran bağış

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Milli Dayanışma Kampanyası için toplanan miktar belli oldu
Milli Dayanışma Kampanyası için toplanan miktar belli oldu

Milli Dayanışma Kampanyası için toplanan miktar belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.