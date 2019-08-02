Olay, gece 27 Haziran gecesi 04.00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan telefon ve internet satışı yapan iş yerinde meydana geldi. Alemdar Caddesi üzerindeki GSM bayisine otomobille gelen 4 kişi, kaldırım taşı ile kırdıkları camdan iş yerine girerek 40 saniyede 80 bin TL'lik telefon ve tablet çaldı. Çaldıkları ürünlerle kaçarak gözden kaybolan 4 şüpheli, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık takibi sonrası İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen 4 şüpheliden B.M.K. (20) ve A.G (20) tutuklanırken, S.G. (32), ve L.Y. (19) ise serbest bırakıldı.