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Kocaeli'de 40 saniyede 80 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlardan 2'si tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kaldırım taşı ile camını kırarak girdikleri iş yerinden 40 saniyede 80 bin TL’lik telefon ve tablet çalan 4 kişilik hırsızlık çetesinden 2 kişi tutuklandı.

  • İHA
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Olay, gece 27 Haziran gecesi 04.00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan telefon ve internet satışı yapan iş yerinde meydana geldi. Alemdar Caddesi üzerindeki GSM bayisine otomobille gelen 4 kişi, kaldırım taşı ile kırdıkları camdan iş yerine girerek 40 saniyede 80 bin TL'lik telefon ve tablet çaldı. Çaldıkları ürünlerle kaçarak gözden kaybolan 4 şüpheli, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık takibi sonrası İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen 4 şüpheliden B.M.K. (20) ve A.G (20) tutuklanırken, S.G. (32), ve L.Y. (19) ise serbest bırakıldı. 
 

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