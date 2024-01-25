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Kocaeli'de Barbaros Mahallesi'nin bir bölümünün taşınacağı bölgede çalışmalar devam ediyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sanayi tesislerine yakın olan ve riskli alan ilan edilen Barbaros Mahallesi'nin bir bölümünün kentsel dönüşümle taşınacağı bölgede çalışmalar devam ediyor.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 11:14 - Güncelleme:
Kocaeli'de Barbaros Mahallesi'nin bir bölümünün taşınacağı bölgede çalışmalar devam ediyor
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile "Kentsel Dönüşüm Projesi" başlatıldı.

Uzlaşma görüşmelerine 11 Mayıs 2022'de başlayan Büyükşehir Belediyesi, hak sahiplerinin yüzde 99'uyla anlaşma sağladı.

Proje kapsamında mahalle sakinleri, Derince ilçesi Sopalı Mahallesi'ne taşınacak.

Projenin 1. etap ihalesi kapsamında bölgeye 534 konut, 40 dükkan ve cami inşaatı; altyapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte yapılacak.

Çalışmada 24 blok ve bir camiden oluşan projede blokların kaba inşaatı tamamlandı, cami inşaatı ve çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

Projenin ilerleme oranı yüzde 70 seviyesine ulaştı.

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