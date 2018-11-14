Kocaeli’de baskın yapılan evden cephane çıktı: 1 gözaltı Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan şahsın ikametinde yapılan aramalarda onlarca silah ve tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.