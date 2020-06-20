İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8477
  • EURO
    7,6656
  • ALTIN
    383.434
  • BIST100
    113612
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de bir apartman koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı
Güncel

Kocaeli'de bir apartman koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs şüphesiyle karantina altına alınan apartmanda 4 dairede oturan 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

IHA20 Haziran 2020 Cumartesi 17:49 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 17:49
ABONE OL

Malta Mahallesi’nde bir apartmanın 4 dairesinde yaşayan 8 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle apartman karantinaya alındı. Binaya giriş ve çıkışlar yasaklanırken, kapı önünde bekçiler 24 saat boyunca nöbet tutuyor. Apartmanda bulunan 12 dairede 31 kişinin ikamet ettiği öğrenildi. Pozitif vakalar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer bina sakinleri de binada 14 gün boyunca karantina altına alındı. Binada yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanıyor.

Hastanenin bodrumunu su bastı, engelli kadını dalgıçlar kurtardı!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.