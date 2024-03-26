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Kocaeli'de bir apartmanda doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

AA26 Mart 2024 Salı 18:16 - Güncelleme:
Kocaeli'de bir apartmanda doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
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Emek Mahallesi Cevher Sokak'ta bir apartmanın giriş katında, doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada Eren Ş. yaralandı, apartman sakinlerinden 3 kişi de dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi, park halindeki 1 otomobil de zarar gördü.

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