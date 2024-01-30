İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3656
  • EURO
    32,882
  • ALTIN
    1986.8
  • BIST100
    8471.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de bir vatandaş yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi
Güncel

Kocaeli'de bir vatandaş yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulaşık makinesinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaş, dairenin içine dolan dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, mutfakta hasar meydana geldi.

IHA30 Ocak 2024 Salı 09:06 - Güncelleme:
Kocaeli'de bir vatandaş yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi
ABONE OL

Olay, sabaha karşı Çınarlı Mahallesi 2. Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak kısmındaki bulaşık makinesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bulaşık makinesinden yükselen alevleri fark eden D.K. müdahale etmeye çalıştı. D.K.'nin müdahalesi yeterli olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, mutfakta büyük çapta hasar oluştu.

DUMANDAN ETKİLENDİ

Öte yandan, D.K.'nin yangına müdahale ettiği esnada daireye dolan dumandan etkilendiği bildirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.K., hastaneye kaldırıldı. D.K.'nin dairede kiracı olarak ikamet ettiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.