Kocaeli'de çocuk parkında yangın çıkaran kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Atatürk Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında 5 Ağustos'ta çıkan yangının ardından çalışma başlatıldı.

Parktaki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Çayırova Belediyesi ekipleri, yangına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin sebep olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekiplerince bu kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yangında hasar gören çocuk parkında incelemelerde bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AA muhabirine, yangına sebep olan kişinin güvenlik kamerası sayesinde tespit edildiğini söyledi.

Çiftçi, ilçedeki parklara güvenlik kameraları yerleştirdiklerini aktararak, "Yaklaşık 300 kamerayla bütün parklarımızı donattık. Amacımız burada vatandaşlarımızın güvenli huzurlu bir şekilde hoş vakit geçirmeleri." dedi.

Güvenlik kamerası sayesinde yangın çıkan parkta eylemi gerçekleştiren ve kamu malına zarar veren kişinin kayıtlarının alınarak emniyet teşkilatına teslim edildiğini dile getiren Çiftçi, kişinin en kısa zamanda yakalanarak gereken cezayı almasını istediklerini kaydetti.

Çiftçi, hasar gören parkın en kısa zamanda yenilenerek halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.