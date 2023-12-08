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Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

Kocaeli'de deniz üzerinde bir cismin sürüklendiğini gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Suya giren deniz polisi, sürüklenen cismin erkek cesedi olduğunu tespit ederek kıyıya getirdi.

IHA8 Aralık 2023 Cuma 16:05 - Güncelleme:
Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
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Olay, Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyesi işçileri, cismin denizde sürüklendiğini fark etti. Belediye işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya giren deniz polisleri ihbar edilen cismin erkek cesedi olduğunu gördü. Sudan çıkartılan kişi kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüleceği öğrenildi.

9 Kasım tarihinde de aynı sahilde yaklaşık 200 metre mesafede yine ceset bulunmuştu. Polis olayla ilgili incelme başlattı.

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